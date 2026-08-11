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Galater 5,8

- alle Übersetzungen

Das Buch Galater ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Gal 5 8 in der Gute Nachricht Bibel

Das, was man euch da einreden will, kommt nicht von Gott, der euch berufen hat.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Gal 5 8 in der Lutherbibel

Solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Gal 5 8 in der Einheitsübersetzung

Was man auch gesagt hat, um euch zu überreden: Es kommt nicht von dem, der euch beruft.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Gal 5 8 in der Elberfelder Bibel

Die Überredung ist nicht von dem, der euch beruft.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Gal 5 8 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Argumente, mit denen man euch überredet, kommen nicht von dem, der euch ´zum Glauben` ruft.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Gal 5 8 in der Schlachter 2000

Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Gal 5 8 in der New International Version

That kind of persuasion does not come from the one who calls you.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Gal 5 8 in der Hoffnung für Alle

Gott bestimmt nicht! Er ist es ja, der euch berufen hat!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Galater 5:8

https://www.bibeltv.de/bibelthek/gal/kapitel-5/vers-8 [gedruckt am 11.08.2026]