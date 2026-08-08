Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Galater
  4. Kapitel 6
  5. Vers 18
Zu Galater 6 Vers 17

Galater 6,18

- alle Übersetzungen

Das Buch Galater ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Gal 6 18 in der Gute Nachricht Bibel

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Gal 6 18 in der Lutherbibel

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder und Schwestern! Amen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Gal 6 18 in der Einheitsübersetzung

Die Gnade Jesu Christi, unseres Herrn, sei mit eurem Geist, meine Brüder und Schwestern! Amen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Gal 6 18 in der Elberfelder Bibel

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder! Amen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Gal 6 18 in der Neue Genfer Übersetzung

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit jedem Einzelnen von euch, liebe Geschwister! Amen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Gal 6 18 in der Schlachter 2000

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist, Brüder! Amen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Gal 6 18 in der New International Version

The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brothers and sisters. Amen.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Gal 6 18 in der Hoffnung für Alle

Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch, liebe Brüder und Schwestern. Amen!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Galater 6:18

https://www.bibeltv.de/bibelthek/gal/kapitel-6/vers-18 [gedruckt am 08.08.2026]