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Galater 6,5

- alle Übersetzungen

Das Buch Galater ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Gal 6 5 in der Gute Nachricht Bibel

Jeder wird genug an dem zu tragen haben, was er selbst vor Gott verantworten muss.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Gal 6 5 in der Lutherbibel

Denn ein jeder wird seine eigene Last tragen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Gal 6 5 in der Einheitsübersetzung

Denn jeder wird seine eigene Bürde zu tragen haben.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Gal 6 5 in der Elberfelder Bibel

denn jeder wird seine eigene Bürde tragen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Gal 6 5 in der Neue Genfer Übersetzung

Jeder hat nämlich seine ganz persönliche Last zu tragen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Gal 6 5 in der Schlachter 2000

denn jeder Einzelne wird seine eigene Bürde zu tragen haben.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Gal 6 5 in der New International Version

for each one should carry their own load.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Gal 6 5 in der Hoffnung für Alle

Denn jeder ist für sein eigenes Tun vor Gott verantwortlich. Das ist schon schwer genug!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Galater 6:5

https://www.bibeltv.de/bibelthek/gal/kapitel-6/vers-5 [gedruckt am 11.08.2026]