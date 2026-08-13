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Habakuk 3,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Habakuk ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hab 3 4 in der Gute Nachricht Bibel

Rings um ihn leuchtet es wie Sonnenlicht, nach allen Seiten strahlt es von ihm aus – darin verbirgt sich seine große Macht.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hab 3 4 in der Lutherbibel

Sein Glanz ist wie Licht; Strahlen gehen aus von seinen Händen. Darin ist verborgen seine Macht.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hab 3 4 in der Einheitsübersetzung

Und ein Leuchten wie Licht wird sein, / Strahlen gehen aus von seiner Hand, in ihnen verbirgt sich seine Macht.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hab 3 4 in der Elberfelder Bibel

Da entsteht ein Glanz, dem Licht {der Sonne} gleich, Strahlen ihm zur Seite, und dort verbirgt sich seine Macht.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hab 3 4 in der Schlachter 2000

Ein Glanz entsteht, wie Licht; Strahlen gehen aus seiner Hand hervor, und dort ist seine Kraft verborgen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hab 3 4 in der New International Version

His splendour was like the sunrise; rays flashed from his hand, where his power was hidden.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hab 3 4 in der Hoffnung für Alle

Wie das Sonnenlicht bricht seine Herrlichkeit hervor, um ihn leuchtet es hell, und in den Strahlen verbirgt sich seine Macht!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Habakuk 3:4

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hab/kapitel-3/vers-4 [gedruckt am 13.08.2026]