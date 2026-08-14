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Hebräer 11,30

- alle Übersetzungen

Das Buch Hebräer ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hebr 11 30 in der Gute Nachricht Bibel

Solches Vertrauen brachte die Mauern von Jericho zum Einsturz, nachdem die Israeliten sieben Tage lang um die Stadt gezogen waren.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hebr 11 30 in der Lutherbibel

Durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos, als Israel sieben Tage um sie herum gezogen war.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hebr 11 30 in der Einheitsübersetzung

Aufgrund des Glaubens geschah es, dass die Mauern von Jericho einstürzten, nachdem man sieben Tage um sie herumgezogen war.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hebr 11 30 in der Elberfelder Bibel

Durch Glauben fielen die Mauern Jerichos, nachdem sie sieben Tage umzogen worden waren.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hebr 11 30 in der Neue Genfer Übersetzung

Wie kam es, dass die Mauern von Jericho einstürzten? Der Grund dafür war der Glaube der Israeliten; denn ´auf Gottes Befehl hin` waren sie sieben Tage lang um die Stadt gezogen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hebr 11 30 in der Schlachter 2000

Durch Glauben fielen die Mauern von Jericho, nachdem sie sieben Tage umzogen worden waren.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hebr 11 30 in der New International Version

By faith the walls of Jericho fell, after the army had marched round them for seven days.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hebr 11 30 in der Hoffnung für Alle

Allein der Glaube des Volkes Israel war es, der die Mauern von Jericho einstürzen ließ, nachdem die Israeliten sieben Tage lang um die Stadt gezogen waren.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hebräer 11:30

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hebr/kapitel-11/vers-30 [gedruckt am 14.08.2026]