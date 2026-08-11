Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Hebräer
  4. Kapitel 12
  5. Vers 12

Hebräer 12,12

- alle Übersetzungen

Das Buch Hebräer ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hebr 12 12 in der Gute Nachricht Bibel

Macht also die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hebr 12 12 in der Lutherbibel

Darum stärkt die müden Hände und die wankenden Knie

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hebr 12 12 in der Einheitsübersetzung

Darum macht die erschlafften Hände und die wankenden Knie wieder stark,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hebr 12 12 in der Elberfelder Bibel

Darum »richtet auf die erschlafften Hände und die gelähmten Knie«,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hebr 12 12 in der Neue Genfer Übersetzung

Darum stärkt eure müden Hände und eure zitternden Knie

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hebr 12 12 in der Schlachter 2000

Darum »richtet wieder auf die schlaff gewordenen Hände und die erlahmten Knie«,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hebr 12 12 in der New International Version

Therefore, strengthen your feeble arms and weak knees.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hebr 12 12 in der Hoffnung für Alle

Darum heißt es: »Stärkt die kraftlosen Hände! Lasst die zitternden Knie wieder fest werden!«

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hebräer 12:12

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hebr/kapitel-12/vers-12 [gedruckt am 11.08.2026]