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Hebräer 12,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Hebräer ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hebr 12 4 in der Gute Nachricht Bibel

In eurem Kampf gegen die Sünde ist es bis jetzt noch nicht auf Leben und Tod gegangen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hebr 12 4 in der Lutherbibel

Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hebr 12 4 in der Einheitsübersetzung

Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut Widerstand geleistet

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hebr 12 4 in der Elberfelder Bibel

Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hebr 12 4 in der Neue Genfer Übersetzung

Bisher habt ihr in dem Kampf gegen die Sünde, ´den wir alle zu führen haben und` in dem auch ihr steht, noch nicht das Leben lassen müssen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hebr 12 4 in der Schlachter 2000

Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hebr 12 4 in der New International Version

In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hebr 12 4 in der Hoffnung für Alle

Bis jetzt hat euch der Kampf gegen die Sünde noch nicht das Letzte abverlangt, es ging noch nicht um Leben und Tod.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hebräer 12:4

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hebr/kapitel-12/vers-4 [gedruckt am 11.08.2026]