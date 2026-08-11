Hebräer 2,18- alle Übersetzungen
Das Buch Hebräer ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Hebr 2 18 in der Gute Nachricht Bibel
Weil er selbst gelitten hat und dadurch auf die Probe gestellt worden ist, kann er nun den Menschen helfen, die ebenfalls auf die Probe gestellt werden.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Hebr 2 18 in der Lutherbibel
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Hebr 2 18 in der Einheitsübersetzung
Denn da er gelitten hat und selbst in Versuchung geführt wurde, kann er denen helfen, die in Versuchung geführt werden.
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
Hebr 2 18 in der Elberfelder Bibel
denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden.
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
Hebr 2 18 in der Neue Genfer Übersetzung
Und weil er selbst gelitten hat und Versuchungen ausgesetzt war, kann er denen helfen, die ebenfalls Versuchungen ausgesetzt sind.
© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Hebr 2 18 in der Schlachter 2000
denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
Hebr 2 18 in der New International Version
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
Hebr 2 18 in der Hoffnung für Alle
Denn weil er selbst gelitten hat und denselben Versuchungen ausgesetzt war wie wir Menschen, kann er uns in allen Versuchungen helfen.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.