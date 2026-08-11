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Hebräer 3,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Hebräer ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hebr 3 2 in der Gute Nachricht Bibel

Er war dem, der ihn eingesetzt hat, genauso treu wie Mose, von dem gesagt wird: »Er war Gott treu in seinem ganzen Haus« – nämlich dem »Haus« Gottes, dem Volk Israel.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hebr 3 2 in der Lutherbibel

der da treu ist dem, der ihn gemacht hat, wie auch Mose in Gottes ganzem Hause.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hebr 3 2 in der Einheitsübersetzung

der - wie auch Mose in Gottes Haus - dem treu ist, der ihn eingesetzt hat!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hebr 3 2 in der Elberfelder Bibel

der treu ist dem, der ihn {dazu} gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Hause!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hebr 3 2 in der Neue Genfer Übersetzung

und haltet euch vor Augen, wie treu er dem dient, der ihn eingesetzt hat! Er ist darin Mose vergleichbar, ´von dem die Schrift sagt, dass` »er sich in Gottes ganzem Haus als treu erwies«.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hebr 3 2 in der Schlachter 2000

welcher dem treu ist, der ihn eingesetzt hat, wie es auch Mose war in seinem ganzen Haus.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hebr 3 2 in der New International Version

He was faithful to the one who appointed him, just as Moses was faithful in all God’s house.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hebr 3 2 in der Hoffnung für Alle

Er ist seinem Vater, der ihn dazu beauftragt hat, ebenso treu gewesen, wie Mose dem Volk Gottes treu gedient hat.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hebräer 3:2

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hebr/kapitel-3/vers-2 [gedruckt am 11.08.2026]