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Hebräer 6,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Hebräer ist Teil des Neuen Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hebr 6 3 in der Gute Nachricht Bibel

Ich werde jetzt vielmehr weitergehen, und wenn Gott will, wird es euch von Nutzen sein.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hebr 6 3 in der Lutherbibel

Das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hebr 6 3 in der Einheitsübersetzung

das wollen wir dann tun, wenn Gott es zulässt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hebr 6 3 in der Elberfelder Bibel

Und dies werden wir tun, wenn Gott es erlaubt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hebr 6 3 in der Neue Genfer Übersetzung

Nein, wenn Gott es zulässt, wollen wir jetzt weitergehen.

© Genfer Bibelgesellschaft / Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hebr 6 3 in der Schlachter 2000

Und das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hebr 6 3 in der New International Version

And God permitting, we will do so.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hebr 6 3 in der Hoffnung für Alle

Wenn Gott es will, dann wollen wir lieber Schritte nach vorn tun.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hebräer 6:3

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hebr/kapitel-6/vers-3 [gedruckt am 11.08.2026]