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Hesekiel (Ezechiel) 10,13

- alle Übersetzungen

Das Buch Hesekiel (Ezechiel) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hes 10 12-13 in der Gute Nachricht Bibel

Es waren dieselben Räder, die ich in meiner ersten Vision gesehen hatte. Sie wurden vor meinen Ohren Galgal genannt. Sie waren ringsum mit Augen bedeckt, ebenso der Leib, die Arme und die Flügel der Kerubim.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 10 13 in der Lutherbibel

Und die Räder wurden vor meinen Ohren »das Räderwerk« genannt.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 10 13 in der Einheitsübersetzung

Die Räder wurden, wie ich mit eigenen Ohren hörte, Wirbel genannt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hes 10 13 in der Elberfelder Bibel

Die Räder, sie wurden vor meinen Ohren »Galgal« genannt.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hes 10 13 in der Schlachter 2000

Und ihre Räder, sie nannte er vor meinen Ohren »Räderwerk«.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hes 10 13 in der New International Version

I heard the wheels being called ‘the whirling wheels’.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hes 10 12-13 in der Hoffnung für Alle

Der ganze Körper der Keruben, ihr Rücken, ihre Hände und ihre Flügel waren überall mit Augen bedeckt. Auch die Räder, die vor meinen Ohren »Wirbelwind« genannt wurden, waren voller Augen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hesekiel (Ezechiel) 10:13

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hes/kapitel-10/vers-13 [gedruckt am 14.08.2026]