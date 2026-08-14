Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Hesekiel (Ezechiel)
  4. Kapitel 11
  5. Vers 18

Hesekiel (Ezechiel) 11,18

- alle Übersetzungen

Das Buch Hesekiel (Ezechiel) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hes 11 18 in der Gute Nachricht Bibel

Wenn sie dorthin zurückkehren, werden sie das Land von allem Götzendienst reinigen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 11 18 in der Lutherbibel

Dorthin sollen sie kommen und alle seine Götzen und Gräuel daraus wegtun.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 11 18 in der Einheitsübersetzung

Und sie werden dorthin kommen und alle seine Scheusale und alle seine Gräuel aus dem Land entfernen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hes 11 18 in der Elberfelder Bibel

Und sie werden dorthin kommen und alle seine Scheusale und alle seine Gräuel daraus entfernen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hes 11 18 in der Schlachter 2000

Und sie werden dahin kommen und alle seine Scheusale und seine Gräuel daraus entfernen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hes 11 18 in der New International Version

‘They will return to it and remove all its vile images and detestable idols.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hes 11 18 in der Hoffnung für Alle

Wenn sie in ihre Heimat zurückkehren, werden sie jede Spur von dem abscheulichen Götzendienst beseitigen, den man dort trieb.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hes/kapitel-11/vers-18 [gedruckt am 14.08.2026]