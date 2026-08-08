Und du, Menschensohn, mach dir Gepäck zur Verbannung {zurecht} und zieh bei Tage vor ihren Augen in die Verbannung aus! Und du sollst vor ihren Augen von deinem Ort zu einem anderen Ort in die Verbannung ausziehen! Vielleicht sehen sie es; denn ein widerspenstiges Haus sind sie.