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Hesekiel (Ezechiel) 12,8

- alle Übersetzungen

Das Buch Hesekiel (Ezechiel) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hes 12 8 in der Gute Nachricht Bibel

Am anderen Morgen erging an mich das Wort des HERRN, er sagte:

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 12 8 in der Lutherbibel

Und frühmorgens geschah des HERRN Wort zu mir:

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 12 8 in der Einheitsübersetzung

Da erging das Wort des HERRN an mich am nächsten Morgen:

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hes 12 8 in der Elberfelder Bibel

Und das Wort des Herrn geschah zu mir am Morgen:

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hes 12 8 in der Schlachter 2000

Aber am Morgen früh erging das Wort des HERRN an mich folgendermaßen:

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hes 12 8 in der New International Version

In the morning the word of the LORD came to me:

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hes 12 8 in der Hoffnung für Alle

Am nächsten Morgen gab der HERR mir folgende Botschaft:

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hes/kapitel-12/vers-8 [gedruckt am 11.08.2026]