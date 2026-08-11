Bibel TV Bibelthek

  1. Bibel TV
  2. Bibelthek
  3. Hesekiel (Ezechiel)
  4. Kapitel 16
  5. Vers 44

Hesekiel (Ezechiel) 16,44

- alle Übersetzungen

Das Buch Hesekiel (Ezechiel) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hes 16 44 in der Gute Nachricht Bibel

›Jerusalem, man wird dich verspotten mit dem Sprichwort: Wie die Mutter, so die Tochter!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 16 44 in der Lutherbibel

Siehe, wer gern in Sprichwörtern redet, wird von dir dies Sprichwort sagen: »Wie die Mutter, so die Tochter.«

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 16 44 in der Einheitsübersetzung

Siehe, jeder, der ein Sprichwort auf dich anwenden will, der sagt: Wie die Mutter, so die Tochter!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hes 16 44 in der Elberfelder Bibel

Siehe, jeder, der einen Spottvers über dich macht, wird diesen Spottvers sagen: Wie die Mutter, so ihre Tochter!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hes 16 44 in der Schlachter 2000

Siehe, alle Spruchdichter werden auf dich dieses Sprichwort anwenden: »Wie die Mutter, so die Tochter!«

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hes 16 44 in der New International Version

‘ “Everyone who quotes proverbs will quote this proverb about you: ‘Like mother, like daughter.’

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hes 16 44 in der Hoffnung für Alle

Du wirst schon sehen: Überall wird man über dich einen Spottvers verbreiten: ›Wie die Mutter, so die Tochter!‹

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hesekiel (Ezechiel) 16:44

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hes/kapitel-16/vers-44 [gedruckt am 11.08.2026]