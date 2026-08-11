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Hesekiel (Ezechiel) 20,37

- alle Übersetzungen

Das Buch Hesekiel (Ezechiel) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hes 20 37 in der Gute Nachricht Bibel

Wie der Hirt seine Herde unter dem Hirtenstab durchziehen lässt, so nehme ich mir euch vor, damit ihr wieder zu dem Volk werdet, das nach den Ordnungen meines Bundes lebt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 20 37 in der Lutherbibel

Ich will euch unter dem Stabe hindurchgehen lassen und euch genau abzählen

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 20 37 in der Einheitsübersetzung

Ich lasse euch unter dem Stab hindurchziehen und führe euch in die Verpflichtung des Bundes.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hes 20 37 in der Elberfelder Bibel

Und ich werde euch unter dem {Hirten} stab hindurchziehen lassen und euch abgezählt hineinbringen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hes 20 37 in der Schlachter 2000

Ich will euch unter dem Stab hindurchgehen lassen und euch in die Bundesverpflichtungen einführen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hes 20 37 in der New International Version

I will take note of you as you pass under my rod, and I will bring you into the bond of the covenant.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hes 20 37 in der Hoffnung für Alle

Ich nehme euch in die Pflicht, euch an den Bund zu halten, den ich mit euch geschlossen habe. Wie ein Hirte die Schafe unter seinem Stab hindurchziehen lässt, um sie zu zählen und aufzuteilen, so gehe ich mit euch um:

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hes/kapitel-20/vers-37 [gedruckt am 11.08.2026]