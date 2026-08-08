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Hesekiel (Ezechiel) 23,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Hesekiel (Ezechiel) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hes 23 2 in der Gute Nachricht Bibel

»Du Mensch, da waren zwei Frauen, Töchter derselben Mutter.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 23 2 in der Lutherbibel

Du Menschenkind, es waren zwei Frauen, Töchter derselben Mutter.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 23 2 in der Einheitsübersetzung

Menschensohn! Es waren zwei Frauen, Töchter der gleichen Mutter.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hes 23 2 in der Elberfelder Bibel

Menschensohn, {da gab es} zwei Frauen, Töchter einer Mutter waren sie.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hes 23 2 in der Schlachter 2000

Menschensohn, es waren zwei Frauen, Töchter einer Mutter;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hes 23 2 in der New International Version

‘Son of man, there were two women, daughters of the same mother.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hes 23 2 in der Hoffnung für Alle

»Du Mensch, höre die Geschichte von zwei Frauen, Töchter derselben Mutter.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hes/kapitel-23/vers-2 [gedruckt am 08.08.2026]