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Hesekiel (Ezechiel) 30,23

- alle Übersetzungen

Das Buch Hesekiel (Ezechiel) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hes 30 23 in der Gute Nachricht Bibel

und zerstreue die Ägypter in die Länder fremder Völker.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 30 23 in der Lutherbibel

und will die Ägypter unter die Völker zerstreuen und in die Länder verjagen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 30 23 in der Einheitsübersetzung

Ich zerstreue die Ägypter unter die Nationen und vertreibe sie in die Länder.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hes 30 23 in der Elberfelder Bibel

Und ich versprenge die Ägypter unter die Nationen und zerstreue sie in die Länder.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hes 30 23 in der Schlachter 2000

Und die Ägypter will ich unter die Heidenvölker zerstreuen und in die Länder versprengen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hes 30 23 in der New International Version

I will disperse the Egyptians among the nations and scatter them through the countries.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hes 30 23 in der Hoffnung für Alle

Die Ägypter jage ich fort und zerstreue sie in aller Herren Länder.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hes/kapitel-30/vers-23 [gedruckt am 14.08.2026]