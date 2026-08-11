Hesekiel (Ezechiel) 36,32- alle Übersetzungen
Das Buch Hesekiel (Ezechiel) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Hes 36 32 in der Gute Nachricht Bibel
Denn das müsst ihr wissen, ihr Leute von Israel: Ich tue das nicht, weil ihr es verdient hättet. Ganz im Gegenteil, ihr habt allen Grund, euch zu schämen! Das sage ich, der HERR, der mächtige Gott.‹
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Hes 36 32 in der Lutherbibel
Nicht um euretwillen tue ich das, spricht Gott der HERR, das sollt ihr wissen, sondern ihr werdet euch schämen müssen und schamrot werden, ihr vom Hause Israel, über euren Wandel.
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Hes 36 32 in der Einheitsübersetzung
Nicht euretwegen handle ich so - Spruch GOTTES, des Herrn -, das soll von euch erkannt werden. Schämt euch und vergeht vor Scham wegen eurer Wege, ihr vom Haus Israel!
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
Hes 36 32 in der Elberfelder Bibel
Nicht um euretwillen tue ich es, spricht der Herr, Herr, das sollt ihr wissen. Schämt euch und werdet beschämt vor euren Wegen, Haus Israel!
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
Hes 36 32 in der Schlachter 2000
Nicht euretwegen werde ich dies tun, spricht GOTT, der Herr, das sollt ihr wissen! Schämt euch und errötet über eure Wege, ihr vom Haus Israel!
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
Hes 36 32 in der New International Version
I want you to know that I am not doing this for your sake, declares the Sovereign LORD. Be ashamed and disgraced for your conduct, people of Israel!
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
Hes 36 32 in der Hoffnung für Alle
Ich, Gott, der HERR, sage euch Israeliten: Eins sollt ihr wissen: Nicht um euretwillen erweise ich euch so viel Gutes. Im Gegenteil, ihr müsst euch schämen für alles, was ihr getan habt!
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.