Hesekiel (Ezechiel) 37,16- alle Übersetzungen
Das Buch Hesekiel (Ezechiel) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.
Hes 37 16 in der Gute Nachricht Bibel
»Du Mensch, nimm einen Stab und schreibe darauf: ›Juda und die zu ihm gehörenden Leute von Israel‹. Nimm einen zweiten Stab und schreibe darauf: ›Josef und das ganze übrige Volk Israel‹.
Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Hes 37 16 in der Lutherbibel
Du Menschenkind, nimm dir ein Holz und schreibe darauf: »Für Juda und die Israeliten, die sich zu ihm halten.« Und nimm noch ein Holz und schreibe darauf: »Für Josef, das Holz Ephraims, und das ganze Haus Israel, das sich zu ihm hält.«
Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
Hes 37 16 in der Einheitsübersetzung
Du, Menschensohn, nimm dir ein Holz und schreib darauf: Juda und die mit ihm verbündeten Israeliten! Dann nimm dir ein anderes Holz und schreib darauf: Josef, Holz Efraims, und das ganze mit ihm verbündete Haus Israel!
Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten
Hes 37 16 in der Elberfelder Bibel
Und du, Menschensohn, nimm dir ein {Stück} Holz und schreibe darauf: »Für Juda und für die Söhne Israel, seine Gefährten.« Und nimm {noch} ein anderes {Stück} Holz und schreibe darauf: »Für Josef, das Holz Ephraims und das ganze Haus Israel, seine Gefährten.«
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen
Hes 37 16 in der Schlachter 2000
Du, Menschensohn, nimm dir einen Holzstab und schreibe darauf: »Für Juda und die Kinder Israels, seine Mitverbundenen«. Dann nimm einen anderen Holzstab und schreibe darauf: »Für Joseph, den Holzstab Ephraims, und das ganze Haus Israel, seine Mitverbundenen«.
© 2000 Genfer Bibelgesellschaft
Hes 37 16 in der New International Version
‘Son of man, take a stick of wood and write on it, “Belonging to Judah and the Israelites associated with him.” Then take another stick of wood, and write on it, “Belonging to Joseph (that is, to Ephraim) and all the Israelites associated with him.”
Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.
Hes 37 16 in der Hoffnung für Alle
»Du Mensch, nimm dir ein Stück Holz und schreib darauf: ›Das Südreich Juda und die mit ihm verbündeten Israeliten‹. Dann hol ein anderes Stück Holz und schreib: ›Das Nordreich Ephraim und das übrige Volk Israel‹.
Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.