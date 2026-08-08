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Hesekiel (Ezechiel) 37,5

- alle Übersetzungen

Das Buch Hesekiel (Ezechiel) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hes 37 5 in der Gute Nachricht Bibel

So spricht der HERR, der mächtige Gott, zu euch: Gebt acht, ich bringe Lebensgeist in euch und ihr werdet wieder lebendig!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 37 5 in der Lutherbibel

So spricht Gott der HERR zu diesen Gebeinen: Siehe, ich will Odem in euch bringen, dass ihr wieder lebendig werdet.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 37 5 in der Einheitsübersetzung

So spricht GOTT, der Herr, zu diesen Gebeinen: Siehe, ich selbst bringe Geist in euch, dann werdet ihr lebendig.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hes 37 5 in der Elberfelder Bibel

So spricht der Herr, Herr, zu diesen Gebeinen: Siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr {wieder} lebendig werdet.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hes 37 5 in der Schlachter 2000

So spricht GOTT, der Herr, zu diesen Gebeinen: Seht, ich will Odem in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hes 37 5 in der New International Version

This is what the Sovereign LORD says to these bones: I will make breath enter you, and you will come to life.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hes 37 5 in der Hoffnung für Alle

Ich bringe Geist in euch zurück und mache euch wieder lebendig! Ja, das verspreche ich, Gott, der HERR.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hesekiel (Ezechiel) 37:5

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hes/kapitel-37/vers-5 [gedruckt am 08.08.2026]