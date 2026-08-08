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Hesekiel (Ezechiel) 41,23

- alle Übersetzungen

Das Buch Hesekiel (Ezechiel) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hes 41 23-24 in der Gute Nachricht Bibel

Der Eingang des Tempelhauses und ebenso der Eingang zum Allerheiligsten war mit einer Doppeltür verschließbar; rechts und links waren hintereinander je zwei drehbare Türflügel angebracht.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 41 23 in der Lutherbibel

Und die Tempelhalle und das Allerheiligste hatten je zwei Türflügel;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 41 23 in der Einheitsübersetzung

Die Tempelhalle und das Allerheiligste hatten je eine Doppeltür.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hes 41 23 in der Elberfelder Bibel

Und der Tempelraum hatte zwei Türen, und das Heiligtum hatte

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hes 41 23 in der Schlachter 2000

Und da waren zwei Türen zur Tempelhalle und zum Allerheiligsten.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hes 41 23 in der New International Version

Both the main hall and the Most Holy Place had double doors.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hes 41 23 in der Hoffnung für Alle

Am Eingang zum Heiligtum und zum Allerheiligsten gab es je eine Tür mit zwei Flügeln.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hes/kapitel-41/vers-23 [gedruckt am 08.08.2026]