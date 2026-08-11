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Hesekiel (Ezechiel) 43,26

- alle Übersetzungen

Das Buch Hesekiel (Ezechiel) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hes 43 26 in der Gute Nachricht Bibel

Insgesamt sieben Tage lang sollen die Priester den Altar von aller Befleckung durch Schuld reinigen und ihn weihen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 43 26 in der Lutherbibel

So sollen sie sieben Tage lang für den Altar Sühne schaffen und ihn reinigen und weihen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 43 26 in der Einheitsübersetzung

Sieben Tage lang soll man den Altar entsühnen, rein machen und einweihen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hes 43 26 in der Elberfelder Bibel

Sieben Tage lang soll man für den Altar Sühnung erwirken und ihn reinigen und ihn einweihen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hes 43 26 in der Schlachter 2000

Sieben Tage lang soll man für den Altar Sühnung erwirken und ihn reinigen und ihn so einweihen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hes 43 26 in der New International Version

For seven days they are to make atonement for the altar and cleanse it; thus they will dedicate it.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hes 43 26 in der Hoffnung für Alle

In diesen sieben Tagen sollt ihr den Altar einweihen und ihn von aller Schuld reinigen, die auf ihm lastet.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hes/kapitel-43/vers-26 [gedruckt am 11.08.2026]