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Hesekiel (Ezechiel) 43,6

- alle Übersetzungen

Das Buch Hesekiel (Ezechiel) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hes 43 6 in der Gute Nachricht Bibel

Der Mann, der mich geführt hatte, stand neben mir. Aus dem Tempel aber hörte ich eine Stimme,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 43 6 in der Lutherbibel

Und ich hörte einen mit mir reden vom Hause heraus, während der Mann neben mir stand.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 43 6 in der Einheitsübersetzung

Dann hörte ich einen, der vom Tempel her zu mir redete. Der Mann aber stand neben mir.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hes 43 6 in der Elberfelder Bibel

Und ich hörte einen, der aus dem Haus zu mir redete – der Mann aber stand neben mir –,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hes 43 6 in der Schlachter 2000

Und ich hörte jemand vom Haus her mit mir reden, während der Mann neben mir stand.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hes 43 6 in der New International Version

While the man was standing beside me, I heard someone speaking to me from inside the temple.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hes 43 6 in der Hoffnung für Alle

Der Mann, der mich geführt hatte, stand neben mir, als ich plötzlich eine Stimme aus dem Tempel zu mir sprechen hörte:

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hes/kapitel-43/vers-6 [gedruckt am 14.08.2026]