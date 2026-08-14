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Hesekiel (Ezechiel) 45,16

- alle Übersetzungen

Das Buch Hesekiel (Ezechiel) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hes 45 16 in der Gute Nachricht Bibel

Jede Familie im Land ist zu dieser Abgabe verpflichtet. Der regierende Fürst soll die Gaben entgegennehmen;

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 45 16 in der Lutherbibel

Alles Volk des Landes soll diese Abgaben zum Fürsten in Israel bringen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 45 16 in der Einheitsübersetzung

Das ganze Volk im Land hat dieses Hebeopfer an den Fürsten von Israel zu entrichten.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hes 45 16 in der Elberfelder Bibel

Das ganze Volk des Landes soll {verpflichtet} sein zu diesem Hebopfer an den Fürsten in Israel.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hes 45 16 in der Schlachter 2000

Das ganze Volk des Landes soll zu dieser Abgabe an den Fürsten Israels verpflichtet sein.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hes 45 16 in der New International Version

All the people of the land will be required to give this special offering to the prince in Israel.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hes 45 16 in der Hoffnung für Alle

Alle Bewohner Israels müssen diese Abgaben an den Herrscher des Landes entrichten.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hes/kapitel-45/vers-16 [gedruckt am 14.08.2026]