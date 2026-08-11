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Hesekiel (Ezechiel) 47,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Hesekiel (Ezechiel) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hes 47 7 in der Gute Nachricht Bibel

Da sah ich auf beiden Seiten des Flusses eine große Zahl von Bäumen stehen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 47 7 in der Lutherbibel

Und als ich zurückkam, siehe, da standen sehr viele Bäume am Ufer auf beiden Seiten.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 47 7 in der Einheitsübersetzung

Als ich zurückging, siehe, da waren an beiden Ufern des Flusses sehr viele Bäume.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hes 47 7 in der Elberfelder Bibel

Als ich zurückkehrte, siehe, {da standen} am Ufer des Flusses sehr viele Bäume auf dieser und auf jener Seite.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hes 47 7 in der Schlachter 2000

Als ich nun zurückkehrte, siehe, da standen auf dieser und jener Seite am Ufer des Stromes sehr viele Bäume.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hes 47 7 in der New International Version

When I arrived there, I saw a great number of trees on each side of the river.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hes 47 7 in der Hoffnung für Alle

Ich sah, dass auf beiden Seiten des Flusses sehr viele Bäume standen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hesekiel (Ezechiel) 47:7

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hes/kapitel-47/vers-7 [gedruckt am 11.08.2026]