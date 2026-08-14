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Hesekiel (Ezechiel) 48,16

- alle Übersetzungen

Das Buch Hesekiel (Ezechiel) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hes 48 16 in der Gute Nachricht Bibel

Die Stadt bildet ein Quadrat von 4500 Ellen Seitenlänge,

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 48 16 in der Lutherbibel

Und das sollen ihre Maße sein: viertausendfünfhundert Ellen an der Nordseite und an der Südseite, ebenso auch an der Ostseite und an der Westseite viertausendfünfhundert Ellen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 48 16 in der Einheitsübersetzung

Ihre Maße sollen im Norden 4500 Ellen und im Süden 4 500 Ellen betragen, ebenso 4 500 Ellen im Osten und 4 500 Ellen im Westen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hes 48 16 in der Elberfelder Bibel

Und das sollen ihre Maße sein: die Nordseite 4500 {Ellen} und die Südseite 4500 {Ellen} und die Ostseite 4500 {Ellen} und die Westseite 4500 {Ellen}.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hes 48 16 in der Schlachter 2000

Und das sollen ihre Maße sein: die Nordseite 4 500 [Ruten] , die Südseite 4 500 [Ruten] , die Ostseite 4 500 [Ruten] und die Westseite 4 500 [Ruten].

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hes 48 16 in der New International Version

and will have these measurements: the north side 4,500 cubits, the south side 4,500 cubits, the east side 4,500 cubits, and the west side 4,500 cubits.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hes 48 16 in der Hoffnung für Alle

Ihr Grundriss ist quadratisch mit einer Seitenlänge von jeweils 2,25 Kilometern.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hes/kapitel-48/vers-16 [gedruckt am 14.08.2026]