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Hesekiel (Ezechiel) 48,27

- alle Übersetzungen

Das Buch Hesekiel (Ezechiel) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hes 48 23-28 in der Gute Nachricht Bibel

Nach Süden schließen sich an diesen Landstreifen auf der vollen Länge von Westen nach Osten die Landanteile der Stämme Benjamin, Simeon, Issachar, Sebulon und Gad an. Die südliche Grenze des Stammesgebiets von Gad fällt mit der Südgrenze des Landes zusammen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 48 27 in der Lutherbibel

Neben dem Gebiet Sebulons soll Gad seinen Anteil haben von Osten bis nach Westen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 48 27 in der Einheitsübersetzung

neben dem Gebiet Sebulons von Osten nach Westen Gad - ein Anteil.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hes 48 27 in der Elberfelder Bibel

Und neben dem Gebiet von Sebulon, von der Ostseite bis zur Westseite: Gad ein {Anteil}.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hes 48 27 in der Schlachter 2000

und neben dem Gebiet von Sebulon, von der Ostseite bis zur Westseite, Gad einen [Anteil] ;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hes 48 27 in der New International Version

Gad will have one portion; it will border the territory of Zebulun from east to west.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hes 48 23-27 in der Hoffnung für Alle

Daran schließen sich in südlicher Richtung – jeweils von der Westgrenze bis zur Ostgrenze – die Gebiete der Stämme Benjamin, Simeon, Issachar, Sebulon und Gad an.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hes/kapitel-48/vers-27 [gedruckt am 08.08.2026]