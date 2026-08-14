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Hesekiel (Ezechiel) 48,6

- alle Übersetzungen

Das Buch Hesekiel (Ezechiel) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hes 48 2-7 in der Gute Nachricht Bibel

Darauf folgen in südlicher Richtung, jeweils als gleich große Streifen Land von der Westgrenze bis zur Ostgrenze, die Landanteile der Stämme Ascher, Naftali, Manasse, Efraïm, Ruben und Juda.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 48 6 in der Lutherbibel

Neben Ephraim soll Ruben seinen Anteil haben von Osten bis nach Westen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 48 6 in der Einheitsübersetzung

neben dem Gebiet Efraims von Osten nach Westen Ruben - ein Anteil;

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hes 48 6 in der Elberfelder Bibel

Und neben dem Gebiet von Ephraim, von der Ostseite bis zur Westseite: Ruben ein {Anteil}.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hes 48 6 in der Schlachter 2000

neben dem Gebiet von Ephraim, von der Ostseite bis zur Westseite, Ruben einen [Anteil] ;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hes 48 6 in der New International Version

Reuben will have one portion; it will border the territory of Ephraim from east to west.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hes 48 2-7 in der Hoffnung für Alle

Darauf folgen in südlicher Richtung die Stämme Asser, Naftali, Manasse, Ephraim, Ruben und Juda. Auch ihr Land reicht jeweils von der West- bis zur Ostgrenze.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hes/kapitel-48/vers-6 [gedruckt am 14.08.2026]