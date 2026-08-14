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Hesekiel (Ezechiel) 7,25

- alle Übersetzungen

Das Buch Hesekiel (Ezechiel) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hes 7 25 in der Gute Nachricht Bibel

Angst und Panik erfasst sie; jeder sucht sich zu retten, aber es gibt keine Rettung.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 7 25 in der Lutherbibel

Angst kommt; da werden sie Heil suchen, aber es wird nicht zu finden sein.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hes 7 25 in der Einheitsübersetzung

Angst befällt sie. Sie werden Frieden suchen, doch es wird keinen geben.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hes 7 25 in der Elberfelder Bibel

Schrecken kommt; und sie suchen Frieden, doch da ist keiner.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hes 7 25 in der Schlachter 2000

Die Angst kommt! Sie werden Frieden suchen und ihn nicht finden.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hes 7 25 in der New International Version

When terror comes, they will seek peace in vain.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hes 7 25 in der Hoffnung für Alle

Sie werden von Angst gepackt, sie suchen Frieden, aber es wird keinen geben.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hes/kapitel-7/vers-25 [gedruckt am 14.08.2026]