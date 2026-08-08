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Zu Hiob (Ijob) 1 Vers 21

Hiob (Ijob) 1,22

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 1 22 in der Gute Nachricht Bibel

Trotz allem, was geschehen war, versündigte sich Ijob nicht. Er machte Gott keinen Vorwurf.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 1 22 in der Lutherbibel

In diesem allen sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes wider Gott.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 1 22 in der Einheitsübersetzung

Bei alldem sündigte Ijob nicht und gab Gott keinen Anstoß.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 1 22 in der Elberfelder Bibel

Bei alldem sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts Anstößiges zur Last.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 1 22 in der Schlachter 2000

Bei alledem sündigte Hiob nicht und verhielt sich nicht ungebührlich gegen Gott.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 1 22 in der New International Version

In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 1 22 in der Hoffnung für Alle

Obwohl dieses Leid über ihn hereinbrach, versündigte Hiob sich nicht. Kein böses Wort gegen Gott kam über seine Lippen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 1:22

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-1/vers-22 [gedruckt am 08.08.2026]