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Hiob (Ijob) 10,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 10 2 in der Gute Nachricht Bibel

Du kannst mich doch nicht einfach schuldig sprechen! Gott, sag mir jetzt, was wirfst du mir denn vor?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 10 2 in der Lutherbibel

und zu Gott sagen: Verdamme mich nicht! Lass mich wissen, warum du mich vor Gericht ziehst.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 10 2 in der Einheitsübersetzung

Ich sage zu Gott: Sprich mich nicht schuldig, / lass mich wissen, warum du mich befehdest!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 10 2 in der Elberfelder Bibel

Ich sage zu Gott: Verdamme mich nicht! Lass mich wissen, warum du mich vor Gericht ziehst!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 10 2 in der Schlachter 2000

Ich spreche zu Gott: Verdamme mich nicht! Lass mich wissen, weshalb du mich befehdest!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 10 2 in der New International Version

I say to God: do not declare me guilty, but tell me what charges you have against me.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 10 2 in der Hoffnung für Alle

Gott, stell mich nicht als schuldig hin! Erklär mir doch, warum du mich anklagst!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 10:2

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-10/vers-2 [gedruckt am 08.08.2026]