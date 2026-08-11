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Hiob (Ijob) 10,8

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 10 8 in der Gute Nachricht Bibel

Mit deinen Händen hast du mich gestaltet und nun verschlingst du mich mit Haut und Haar.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 10 8 in der Lutherbibel

Deine Hände haben mich gebildet und bereitet; danach hast du dich abgewandt und mich verdorben.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 10 8 in der Einheitsübersetzung

Deine Hände haben mich gebildet, mich gemacht; / dann hast du dich umgedreht und mich vernichtet.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 10 8 in der Elberfelder Bibel

Deine Hände haben mich ganz gebildet und gestaltet um und um, und {nun} verschlingst du mich!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 10 8 in der Schlachter 2000

Deine Hände haben mich als Ganzes gebildet und rundum gestaltet, und nun verschlingst du mich?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 10 8 in der New International Version

‘Your hands shaped me and made me. Will you now turn and destroy me?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 10 8 in der Hoffnung für Alle

Deine Hände haben mich gebildet und geformt. Willst du dich jetzt von mir abwenden und mich zerstören?

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-10/vers-8 [gedruckt am 11.08.2026]