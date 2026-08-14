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Hiob (Ijob) 16,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 16 7 in der Gute Nachricht Bibel

Gott hat sein Ziel erreicht: Ich bin am Ende, rings um mich ist es menschenleer geworden.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 16 7 in der Lutherbibel

Nun aber hat er mich müde gemacht. Du hast alles verstört, was um mich ist.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 16 7 in der Einheitsübersetzung

Jetzt aber hat er mich erschöpft. / Den Kreis meiner Freunde hast du mir zerstört.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 16 7 in der Elberfelder Bibel

Ja, jetzt hat er mich müde gemacht. Du hast meine ganze Umgebung menschenleer gemacht.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 16 7 in der Schlachter 2000

Doch jetzt hat Er mich erschöpft. Du hast meinen ganzen Hausstand verwüstet

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 16 7 in der New International Version

Surely, God, you have worn me out; you have devastated my entire household.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 16 7 in der Hoffnung für Alle

»O Gott, du hast mir meine Kraft genommen, meine Familie und meinen Freundeskreis hast du zerstört.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-16/vers-7 [gedruckt am 14.08.2026]