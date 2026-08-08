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Hiob (Ijob) 18,5

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 18 5 in der Gute Nachricht Bibel

Es bleibt dabei: Ein böser Mensch geht unter, das Licht in seinem Leben wird erlöschen, das Feuer seines Herdes nicht mehr leuchten;

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 18 5 in der Lutherbibel

Dennoch wird das Licht der Frevler verlöschen, und der Funke seines Feuers wird nicht leuchten.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 18 5 in der Einheitsübersetzung

Ja, der Frevler Licht erlischt, / die Flamme seines Feuers strahlt nicht auf.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 18 5 in der Elberfelder Bibel

Doch das Licht des Gottlosen wird erlöschen, und die Flamme seines Feuers wird nicht leuchten.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 18 5 in der Schlachter 2000

Jawohl, das Licht des Gottlosen wird erlöschen, und die Flamme seines Feuers nicht mehr leuchten.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 18 5 in der New International Version

‘The lamp of a wicked man is snuffed out; the flame of his fire stops burning.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 18 5 in der Hoffnung für Alle

Mach dir nichts vor: Das Licht des Gottlosen wird erlöschen, und seine Flamme lodert nicht mehr auf.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-18/vers-5 [gedruckt am 08.08.2026]