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Hiob (Ijob) 19,11

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 19 11 in der Gute Nachricht Bibel

Sein ganzer Zorn ist gegen mich entbrannt, er setzt mir zu, als wäre ich sein Feind.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 19 11 in der Lutherbibel

Sein Zorn ist über mich entbrannt, und er achtet mich seinen Feinden gleich.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 19 11 in der Einheitsübersetzung

Seinen Zorn ließ er gegen mich entbrennen, / gleich seinen Gegnern gelte ich ihm.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 19 11 in der Elberfelder Bibel

Und seinen Zorn ließ er gegen mich entbrennen und achtete mich seinen Feinden gleich.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 19 11 in der Schlachter 2000

Sein Zorn ist gegen mich entbrannt, und er sieht mich an wie einen seiner Feinde.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 19 11 in der New International Version

His anger burns against me; he counts me among his enemies.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 19 11 in der Hoffnung für Alle

Ja, Gottes Zorn ist gegen mich entbrannt, er behandelt mich als seinen Feind.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-19/vers-11 [gedruckt am 14.08.2026]