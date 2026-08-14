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Hiob (Ijob) 19,4

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 19 4 in der Gute Nachricht Bibel

Wenn ich unwissend einen Fehler machte, dann bin doch ich allein davon betroffen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 19 4 in der Lutherbibel

Habe ich wirklich geirrt, so trage ich meinen Irrtum selbst.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 19 4 in der Einheitsübersetzung

Ging ich wirklich unwissend fehl, / mein Fehltritt weilt doch allein bei mir.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 19 4 in der Elberfelder Bibel

Und habe ich auch wirklich geirrt, so bleibt {doch} mein Irrtum bei mir.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 19 4 in der Schlachter 2000

Habe ich mich aber wahrhaftig verfehlt, so trifft doch meine Verfehlung mich selbst!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 19 4 in der New International Version

If it is true that I have gone astray, my error remains my concern alone.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 19 4 in der Hoffnung für Alle

Denn wäre ich wirklich vom richtigen Weg abgeirrt, müsste ich allein die Folgen tragen!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-19/vers-4 [gedruckt am 14.08.2026]