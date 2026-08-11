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Hiob (Ijob) 27,7

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 27 7 in der Gute Nachricht Bibel

Wer mich bekämpft und mir mit Hass begegnet, den soll die Strafe des Verbrechers treffen!

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 27 7 in der Lutherbibel

Meinem Feind soll es gehen wie dem Frevler und dem, der sich gegen mich auflehnt, wie dem Ungerechten.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 27 7 in der Einheitsübersetzung

Mein Feind sei wie ein Frevler, / mein Gegner wie ein Bösewicht.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 27 7 in der Elberfelder Bibel

Meinem Feind ergehe es wie dem Gottlosen und {dem} , der gegen mich auftritt, wie dem Übeltäter.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 27 7 in der Schlachter 2000

Meinem Feind aber ergehe es wie dem Gottlosen, und meinem Widersacher wie dem Übeltäter!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 27 7 in der New International Version

‘May my enemy be like the wicked, my adversary like the unjust!

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 27 7 in der Hoffnung für Alle

Wer mich verklagt, sich zu Unrecht gegen mich stellt, der soll schuldig gesprochen werden. Gott soll ihn mit vollem Recht verurteilen!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-27/vers-7 [gedruckt am 11.08.2026]