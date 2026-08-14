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Hiob (Ijob) 28,18

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 28 18 in der Gute Nachricht Bibel

Korallen und Kristalle zählen nicht, sie übertrifft an Wert sogar die Perlen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 28 18 in der Lutherbibel

Korallen und Kristall achtet man gegen sie nicht; ein Beutel voll Weisheit ist mehr wert als Perlen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 28 18 in der Einheitsübersetzung

nicht zu reden von Korallen und Kristall; / weit über Perlen geht der Weisheit Besitz.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 28 18 in der Elberfelder Bibel

Korallen und Bergkristall brauchen gar nicht erwähnt zu werden; und ein Beutel {voller} Weisheit ist mehr {wert} als {ein Beutel voller} Perlen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 28 18 in der Schlachter 2000

Korallen und Kristall gelten nichts gegen sie, und der Besitz der Weisheit geht über Perlen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 28 18 in der New International Version

Coral and jasper are not worthy of mention; the price of wisdom is beyond rubies.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 28 18 in der Hoffnung für Alle

ganz zu schweigen von Korallen und Kristall! Ja, der Wert der Weisheit übertrifft alle Rubine.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-28/vers-18 [gedruckt am 14.08.2026]