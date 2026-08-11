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Hiob (Ijob) 33,10

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 33 10 in der Gute Nachricht Bibel

Doch Gott erfindet immer neue Gründe, damit er mich als Feind behandeln kann.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 33 10 in der Lutherbibel

Siehe, Gott erfindet Vorwürfe wider mich, er betrachtet mich als seinen Feind;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 33 10 in der Einheitsübersetzung

Seht, Vorwürfe sucht er gegen mich zu finden, / er sieht mich an als seinen Feind.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 33 10 in der Elberfelder Bibel

Siehe, er erfindet Anlässe zum Widerstand gegen mich, er hält mich für seinen Feind.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 33 10 in der Schlachter 2000

Siehe, Er erfindet Feindseligkeiten gegen mich, er hält mich für seinen Feind;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 33 10 in der New International Version

Yet God has found fault with me; he considers me his enemy.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 33 10 in der Hoffnung für Alle

Doch Gott erfindet immer neue Vorwürfe gegen mich, er betrachtet mich als seinen Feind!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 33:10

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-33/vers-10 [gedruckt am 11.08.2026]