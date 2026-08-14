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Hiob (Ijob) 33,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 33 2 in der Gute Nachricht Bibel

Ich möchte meine Rede jetzt beginnen.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 33 2 in der Lutherbibel

Siehe, ich tue meinen Mund auf, und meine Zunge redet in meinem Munde.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 33 2 in der Einheitsübersetzung

Siehe doch, ich habe meinen Mund geöffnet, / schon spricht am Gaumen meine Zunge.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 33 2 in der Elberfelder Bibel

Sieh doch, ich habe meinen Mund geöffnet, meine Zunge redet in meinem Gaumen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 33 2 in der Schlachter 2000

Siehe doch, ich öffne meinen Mund, meine Zunge redet in meiner Mundhöhle;

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 33 2 in der New International Version

I am about to open my mouth; my words are on the tip of my tongue.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 33 2 in der Hoffnung für Alle

Meine Rede will ich nun beginnen. Die Worte liegen mir schon auf der Zunge.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-33/vers-2 [gedruckt am 14.08.2026]