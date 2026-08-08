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Hiob (Ijob) 33,20

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 33 20 in der Gute Nachricht Bibel

Du magst kein Essen sehn vor lauter Ekel, sogar beim Leibgericht packt dich der Brechreiz.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 33 20 in der Lutherbibel

dieses Leben verleidet ihm das Brot, seiner Kehle die Lieblingsspeise.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 33 20 in der Einheitsübersetzung

Am Brot verspürt sein Leben Ekel / und seine Seele an der Lieblingsspeise.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 33 20 in der Elberfelder Bibel

Und sein Leben verabscheut das Brot und seine Seele die Lieblingsspeise.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 33 20 in der Schlachter 2000

dass ihm das Brot zum Ekel wird und seiner Seele die Lieblingsspeise.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 33 20 in der New International Version

so that their body finds food repulsive and their soul loathes the choicest meal.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 33 20 in der Hoffnung für Alle

und sich vor jeder Speise ekelt, selbst vor seinem Lieblingsgericht.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-33/vers-20 [gedruckt am 08.08.2026]