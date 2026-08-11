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Hiob (Ijob) 33,32

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 33 32 in der Gute Nachricht Bibel

Doch wenn du etwas einzuwenden hast, dann sprich; ich gäbe dir so gerne recht.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 33 32 in der Lutherbibel

Hast du aber etwas zu sagen, so antworte mir. Sage an, ich will dir gern recht geben!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 33 32 in der Einheitsübersetzung

Hast Worte du bereit, entgegne mir! / Sprich nur; denn gern gebe ich dir Recht.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 33 32 in der Elberfelder Bibel

Wenn du Worte hast, erwidere mir {etwas} ! Rede nur, denn ich wollte dir gern recht geben!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 33 32 in der Schlachter 2000

Wenn du Worte hast, so antworte mir; rede nur, denn ich wünsche deine Rechtfertigung!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 33 32 in der New International Version

If you have anything to say, answer me; speak up, for I want to vindicate you.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 33 32 in der Hoffnung für Alle

Wenn du jetzt noch etwas zu sagen hast, dann antworte mir! Rede nur, denn ich würde dir gerne recht geben.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-33/vers-32 [gedruckt am 11.08.2026]