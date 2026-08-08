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Hiob (Ijob) 34,25

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 34 25 in der Gute Nachricht Bibel

Weil Gott genau auf ihre Taten achtet, kann er sie über Nacht zugrunde richten.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 34 25 in der Lutherbibel

denn er kennt ihre Werke und er stürzt sie des Nachts, dass sie zerschlagen werden.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 34 25 in der Einheitsübersetzung

Wahrhaftig, er kennt ihre Taten, / er stürzt sie bei Nacht und sie werden zermalmt.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 34 25 in der Elberfelder Bibel

Daher achtet er auf ihre Taten und stürzt sie um über Nacht, dass sie zermalmt daliegen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 34 25 in der Schlachter 2000

Denn Er kennt ihre Werke, und er kehrt sie um über Nacht, sodass sie zermalmt werden.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 34 25 in der New International Version

Because he takes note of their deeds, he overthrows them in the night and they are crushed.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 34 25 in der Hoffnung für Alle

Über Nacht lässt er sie fallen und zugrunde gehen, denn er weiß, was sie getrieben haben.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-34/vers-25 [gedruckt am 08.08.2026]