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Hiob (Ijob) 34,5

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 34 5 in der Gute Nachricht Bibel

Denn Ijob hat gesagt: ›Ich bin im Recht; doch Gott verweigert mir die Anerkennung.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 34 5 in der Lutherbibel

Denn Hiob hat gesagt: »Ich bin gerecht, doch Gott verweigert mir mein Recht;

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 34 5 in der Einheitsübersetzung

Denn Ijob hat gesagt: Ich bin gerecht, / doch Gott hat mir mein Recht entzogen.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 34 5 in der Elberfelder Bibel

Denn Hiob hat gesagt: Ich bin gerecht, und Gott hat mir mein Recht entzogen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 34 5 in der Schlachter 2000

Denn Hiob behauptet: »Ich bin gerecht, aber Gott hat mir mein Recht entzogen.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 34 5 in der New International Version

‘Job says, “I am innocent, but God denies me justice.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 34 5 in der Hoffnung für Alle

Denn Hiob behauptet: ›Ich bin unschuldig, und doch verweigert Gott mir mein Recht!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-34/vers-5 [gedruckt am 11.08.2026]