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Hiob (Ijob) 36,19

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 36 19 in der Gute Nachricht Bibel

Meinst du, dein Reichtum reiche dafür aus? Dein Gold hilft gar nichts, auch nicht deine Kraft.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 36 19 in der Lutherbibel

Wird dein Geschrei dich aus der Not bringen oder alle kräftigen Anstrengungen?

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 36 19 in der Einheitsübersetzung

Wird dein Schreien aus der Not dich führen / und alle Anstrengungen voll Kraft?

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 36 19 in der Elberfelder Bibel

Soll dich dein Hilferuf aus der Not herausbringen und alle Kraftanstrengungen?

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 36 19 in der Schlachter 2000

Wird dich etwa dein Hilferuf aus der Bedrängnis herausführen und alle deine mühevollen Anstrengungen?

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 36 19 in der New International Version

Would your wealth or even all your mighty efforts sustain you so you would not be in distress?

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 36 19 in der Hoffnung für Alle

Kannst du dich etwa selbst aus der Bedrängnis retten? Niemals! Dazu reicht deine ganze Kraft nicht aus.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-36/vers-19 [gedruckt am 14.08.2026]