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Hiob (Ijob) 36,3

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 36 3 in der Gute Nachricht Bibel

Mein Wissen hole ich aus weiter Ferne, um zu beweisen, dass mein Schöpfer recht hat.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 36 3 in der Lutherbibel

Ich will mein Wissen von weit herholen und meinem Schöpfer Recht verschaffen.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 36 3 in der Einheitsübersetzung

Ich trage mein Wissen weit hinaus, / meinem Schöpfer verschaffe ich Recht.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 36 3 in der Elberfelder Bibel

Ich will mein Wissen von weither holen und meinem Schöpfer Gerechtigkeit geben.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 36 3 in der Schlachter 2000

Ich will mein Wissen von weit her holen und meinem Schöpfer Gerechtigkeit widerfahren lassen!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 36 3 in der New International Version

I get my knowledge from afar; I will ascribe justice to my Maker.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 36 3 in der Hoffnung für Alle

Mein ganzes Wissen will ich aufbieten, um meinem Schöpfer Recht zu verschaffen.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-36/vers-3 [gedruckt am 08.08.2026]