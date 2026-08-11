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Hiob (Ijob) 36,5

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 36 5 in der Gute Nachricht Bibel

Gott hat die Macht, doch treibt er keinen Spott; als Richter urteilt er mit fester Klarheit.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 36 5 in der Lutherbibel

Siehe, Gott ist mächtig und verwirft niemand; er ist mächtig an Kraft des Herzens.

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 36 5 in der Einheitsübersetzung

Sieh, Gott ist gewaltig, er verwirft nicht, / gewaltig ist die Kraft seines Herzens.

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 36 5 in der Elberfelder Bibel

Siehe, Gott ist gewaltig, doch verwirft er niemanden; er ist gewaltig an Kraft des Herzens.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 36 5 in der Schlachter 2000

Siehe, Gott ist mächtig, doch verachtet er niemand; groß ist die Kraft seines Herzens.

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 36 5 in der New International Version

‘God is mighty, but despises no-one; he is mighty, and firm in his purpose.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 36 5 in der Hoffnung für Alle

Wie mächtig ist Gott! Und doch verachtet er keinen. Ja, mächtig ist er und voll Willenskraft.

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-36/vers-5 [gedruckt am 11.08.2026]