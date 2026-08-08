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Hiob (Ijob) 37,2

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 37 2 in der Gute Nachricht Bibel

Hört doch, wie zornig Gottes Stimme klingt, das Grollen, das aus seinem Munde kommt.

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 37 2 in der Lutherbibel

O hört doch, wie sein Donner rollt und was für Gedröhn aus seinem Munde geht!

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 37 2 in der Einheitsübersetzung

Hört, hört das Toben seiner Stimme, / welch ein Grollen seinem Mund entfährt!

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 37 2 in der Elberfelder Bibel

Hört, hört das Toben seiner Stimme und das Grollen, das aus seinem Mund hervorgeht!

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 37 2 in der Schlachter 2000

Hört, hört auf das Donnern seiner Stimme und auf das Grollen, das aus seinem Mund hervorkommt!

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 37 2 in der New International Version

Listen! Listen to the roar of his voice, to the rumbling that comes from his mouth.

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 37 2 in der Hoffnung für Alle

Hört ihr, wie der Donner rollt? Hört ihr Gottes Stimme? Welch ein Grollen kommt aus seinem Mund!

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-37/vers-2 [gedruckt am 08.08.2026]