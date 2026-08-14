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Hiob (Ijob) 38,6

- alle Übersetzungen

Das Buch Hiob (Ijob) ist Teil des Alten Testaments und in unserer Online-Bibel kostenfrei in mehreren Übersetzungen verfügbar.

Hiob 38 6 in der Gute Nachricht Bibel

Auf welchem Sockel stehen ihre Pfeiler? Wer hat den Grundstein ihres Baus gelegt?

Gute Nachricht Bibel, durchgesehene Neuausgabe, © 2018 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 38 6 in der Lutherbibel

Worauf sind ihre Pfeiler eingesenkt, oder wer hat ihren Eckstein gelegt,

Die Bibel nach Martin Luthers Übersetzung, revidiert 2017, © 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart

Hiob 38 6 in der Einheitsübersetzung

Wohin sind ihre Pfeiler eingesenkt? / Oder wer hat ihren Eckstein gelegt,

Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift, © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart. Alle Rechte vorbehalten

Hiob 38 6 in der Elberfelder Bibel

Worauf sind ihre Sockel eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt,

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen

Hiob 38 6 in der Schlachter 2000

Worin wurden ihre Grundpfeiler eingesenkt, oder wer hat ihren Eckstein gelegt,

© 2000 Genfer Bibelgesellschaft

Hiob 38 6 in der New International Version

On what were its footings set, or who laid its cornerstone –

Holy Bible, New International Version ® (Anglicised), NIV TM Copyright © 1979, 1984, 2011 by Biblica, Inc. Used with permission. All rights reserved worldwide.

Hiob 38 6 in der Hoffnung für Alle

Worin sind die Pfeiler der Erde eingesenkt, und wer hat ihren Grundstein gelegt?

Hoffnung für alle® Copyright © 1983, 1996, 2002, 2015 by Biblica, Inc.® Used by Permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.

Videos zu Hiob (Ijob) 38:6

https://www.bibeltv.de/bibelthek/hiob/kapitel-38/vers-6 [gedruckt am 14.08.2026]